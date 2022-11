Qatar 2022 | Lewandowski in lacrime segna il suo primo gol mondiale – VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) Si sblocca Robertgol per lui in una coppa del mondo: leliberatorie dopo il gol Roberttrova la sua prima rete in una Coppa del Mondo. Contro l’Arabia Saudita il bomber polacco sfila il pallone ad Al-Malki e infila la porta saudita. Dopo il gol non sono mancate ledi liberazione: dopo il rigore fallito contro il Messico, mette la firma a: un premio meritato per uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Quando non segni, succede questo. Omaggio adel difensore arabo e 2-0. pic.twitter.com/9mLrM3pLwu— Alessandro (@90ordnasselA) November 26,L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il commento più gettonato era facilmente prevedibile: 'Ora di ingaggio verrà a chiedercene dieci...'. Una buona fetta del popolo web milanista ha reagito così all' ouverture di Leao in. E' una situazione decisamente bizzarra perché se da un lato c'è chi fa il tifo per lui, e di riflesso per il Portogallo, dall'altro molti sperano che quello di Rafa sia un Mondiale opaco. Senza ...La protesta delle donne iraniane arriva anche in Qatar ai mondiali di calcio. Sugli spalti dello stadio Ahmad Bin Ali dove si è giocata Iran-Galles è stata immortalata una tifosa persiana con le lacri ...(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Voglio ancora aiutare il mio Ecuador, martedì spero di essere in campo contro il Senegal": Enner Valencia, con tre gol attuale capocannoniere dei Mondiali ...