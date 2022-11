Omicidio a Caltanissetta | ucciso a coltellate dopo lite

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) –nella tarda serata di ieri adove è statoun uomo di 51 anni, Marcello Tortorici. E tre uomini sono rimasti feriti. I tre sono stati interrogati per tutta la notte e la loro posizione è adesso al vaglio deli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, durante la serata sarebbe scoppiata una rissa nei pressi di un’osteria del centro storico, forse per un apprezzamento a una giovane donna. Tortorici è morto durante il trasporto in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

