La Talpa non si farà più | il programma cancellato dal palinsesto

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono ormai diversi anni che si parla di un possibile ritorno del reality show La. Ilè andato in onda per diverso tempo, molti anni fa. Sembrava che, durante la prossima stagione tv, sarebbe finalmente tornato in onda su Canale 5 eppure le cose potrebbero essere cambiate proprio in queste ultime ore. Nessun ritorno de Lasu Canale 5: per ora non siAd annunciarlo è stato Pipol TV. Pare infatti che per ora non ci sarà alcun ritorno de Lasu Canale 5. Inizialmente si pensava che questo reality show avesse ottenuto i diritti su Mediaset per ben sei anni di messa in onda, con l’esclusiva supervisione di Maria De Filippi. Al momento però la trasmissione non sie dunque non andrà in onda neanche durante i prossimi mesi dell’anno nuovo 2023. The Pipol ...