L'Ucraina ha respinto gli attacchi russi vicino a otto insediamenti nell'est del Paese nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di, come riporta il Kyiv Independent. L'esercito, si legge nel rapporto quotidiano dello Stato Maggiore, ha respinto gli attacchi russi vicino a Yakovlivka, Soledar, Bakhmutske, Bakhmut, Opytne, ...Anche se, nelle ultime 24 ore, sono statiotto insediamenti nell'est del Paese , vicino a ... Krasnohorivka e Nevelske, secondo quanto riferisce lo Stato Maggiore delle Forze Armate di. ... Kiev, respinti attacchi russi in 8 villaggi a est in 24 ore Attacchi russi con munizioni incendiare la scorsa notte a Marinka, nella regione del Donetsk. L'Ucraina ha respinto gli attacchi russi vicino a otto insediamenti nell'est del Paese ...L'Ucraina ha respinto gli attacchi russi vicino a otto insediamenti nell'est del Paese nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, come riporta il Kyiv Independe ...