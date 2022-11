Juve | avanti tutta sul mercato | c’è l’accordo con il top

(Di sabato 26 novembre 2022) Lapiomba su uno dei grandi campioni della Serie A: ecco le cifre di una trattatavia importanta e dispendiosa, per rinforzare la rosa. Il suo nome gira in otticantus da diverso tempo, ma oggi i tempi sembrano finalmente maturi per portarlo davvero a Torino. Anche perché la formazione bianconera vuole dare un segnale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Roma ". Getty Images Solbakken e Wijnaldum aspettano la Roma Ola Solbakken , appena ... Getty Images Lavorrebbe Karsdorp, ma solo in prestito In casa Roma, non quella di Tokyo ma tra ...La Juventus insiste per il centrocampista della Lazio e, come assicura Tuttosport, ha fatto dei passinegli ultimi tempi. L'ultimo contatto è arrivato in occasione di- Lazio , ultima ...Un altro premio di prestigio per i campioni del ciclismo. La cerimonia domani al Convento di S. Lucia alla Castellina, alle pendici di Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino. E’ la sede del Cent ...La Juventus potrebbe ricevere l'aiuto inatteso per quanto riguarda il mercato invernale; andiamo a vedere di cosa si tratta.