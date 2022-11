Inter | la Curva Nord torna sui fatti della Sampdoria | «Non siamo mostri»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Il comunicatodell’dopo i: «Ci dipingono come, ma non lo» Tramite un post pubblicato su Facebook lasi esprime suidi, un mese dopo l’accaduto. Di seguito le loro parole. LA NOTA – “Fratelliisti, torniamo oggi, dopo una pausa di riflessione, ad affrontare iaccaduti durante la partitadel 29 ottobre scorso. Vogliamo lanciare un segnale distensivo nei confronti del popolo neroazzurro e di chi l’la porta nel Cuore. Per noi è stata una ...