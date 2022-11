Il riscatto di Leo Messi | l’Argentina resta in gioco ai Mondiali del Qatar

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo la clamorosa sconfitta di pochi giorni fa contro l’Arabia Saudita,di Leoè riuscita a sbloccarsi aidel2022. La squadra albiceleste è tornata in campo questa sera per il match contro ilco, valido per il secondo turno della fase a gironi della rassegna iridata e dopo un primo tempo non troppo emozionante, sono arrivati i gol tanto attesi e cercati.ha sbloccato la partita al 64? con la sua prima rete di questi. Fernanndez ha poi chiuso i giochi con il gol del raddoppio all’87’., dunque, sale al secondo posto in classifica, a 3 punti, alle spalle della Polonia einine si giocherà la qualificazione proprio con la ...

Virgilio

ha poi dovuto subire lo smacco del gol di Ronaldo, anche quello su rigore, del record dei ... un disastro su tutta la linea questa prima giornata, ma il calcio offre sempre il pronto. La ...Link Sponsorizzato Ilper i rossoazzurri non sarà tuttavia semplice perché l'avversario di ...siculo rilanciando i ragazzi di Mister D'Amico in classifica e ora appaiata proprio allaShoes ... Leo Shoes Casarano, con la Smi Roma in cerca di riscatto Difficilmente alla vigilia dei Mondiali in Qatar qualcuno avrebbe potuto pronosticare Argentina-Messico come crocevia della Coppa del Mondo per l' Albiceleste, come appiglio per rimettersi in piedi do ...Sarà la formazione siciliana dell'Avimecc Modica la prossima avversaria della Leo Shoes Casarano con la quale darà vita ad una gara che dovrà segnare per i ...