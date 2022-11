Fuga di gas | esplosione in una casa | due feriti a Matera

Un'esplosione, causata quasi sicuramente da unadi, è avvenuta poco fa a Matera in un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone. I feriti - un uomo e una donna - sono stati trasportati dal 118 "...I malviventi, uno dei quali vestito con una divisa del tutto simile a quella della polizia locale, si sono intrufolati in casa affermando che c'era unadi. È una questione di attimi: la ...Un'esplosione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas, è avvenuta poco fa a Matera in un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone. (ANSA) ...E' accaduto in un fabbricato col tetto in lamiera di Bagnara Calabra. A causare lo scoppio, stando alle prime indagini, potrebbe essere stata una bombola di gas. Sul posto stanno lavorando le squadre ...