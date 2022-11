(Di sabato 26 novembre 2022) In coordinamento con la Protezione civile nazionale, il ministero dellaha disposto l’immediato intervento di velivoli e uomini delle Forze armate come supporto ai soccorsi die Casamicciola. Un elicottero HH139 dell’Aeronautica da Pratica di Mare ha portato cinque tecnici della Protezione civile. Inoltre altri elicotteri CH47 dell’Aviazione dell’Esercito, dislocati a Viterbo, sono stati resi disponibili e pronti al decollo entro 30 minuti dalla richiesta di intervento. Laha messo a disposizione della Protezione civile anche ulteriori assetti terrestri e navali che, ove ne fosse ritenuto necessario l’impiego, sarebbero pronti a muovere verso le località colpite dal maltempo. Il Ministro dellaGuido Crosetto segue in stretto contatto con lo Stato maggiore dellae con ...

Così la Difesa scende in campo per aiutare Ischia