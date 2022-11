Colpo per Allegri | affare con l’Atalanta

(Di sabato 26 novembre 2022) La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi importanti da affidare adad un passo Non finiscono le novità in casa Juventus con profili… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

MilanLive.it

Come in una serie tv, però, il finale potrebbe passare da undi scena : e proprio un rinnovo ... potrebbe anche accettare di prolungare il contrattoevitare alla società biancoceleste di ...L'acquisto del belga ha portato il Milan a non affondare ill'ex Ajax. Servivano condizioni davvero vantaggiose affinché l'affare andasse in porto. Serviva che il Chelsea aprisse al ... Calciomercato Milan, doppio colpo per la svolta: subito a gennaio RIETI - Dopo il colpo di fortuna del successo a tavolino di domenica scorsa a Trapani, la Kienergia Npc domani torna al PalaSojourner (ore 18), stavolta per trovare una vittoria vera nel ...L’amministratore giudiziario dell’Ias, il depuratore di Priolo sotto sequestro per disastro ambientale, ha chiesto all’assessorato regionale al Territorio ed ambiente “la sospensione dei termini di at ...