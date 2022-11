Ciccio Marolda | “Kim si porta dietro un problema | per il resto mi è molto simpatico”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Ai microfoni di Napoli Radio Centrale è intervenuto il giornalista. Tra i vari temi discussi si è parlato anche degli azzurri e di un calciatore in particolare, il difensore coreano Kim. “Non voglio passare per uno che non stima Kim, ma penso che lui siun, quello di non aver L'articolo