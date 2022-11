Vulnerabilità su Chrome | va subito aggiornato il browser!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Google consigliadi aggiornare il browser in seguito a dellesuche potrebbero far correre brutti rischi Questo venerdì 25 novembre è segnato dall’uscita di una patch correttiva per, Chromium e tutti i browser che da loro derivano. Parliamo infatti dell’ottavo aggiornamento distribuito da Google quest’anno. Si tratta, però, di un aggiornamento d’emergenza in seguito a delleriscontrate e definite “ad elevata criticità”. Le criticità vertevano sul fatto che, sfruttandole, sarebbe stato possibile consentire ad un aggressore remoto di eseguire codice arbitrario sul sistema remoto. Facendo, per esempio, aprire una pagina web malevola o un file a scopi poco nobili. La falla che ha originato lasuSi ...

IlSoftware.it

Registriamo oggi la distribuzione di una patch correttiva per, Chromium e tutti i browser da esso derivati. Si tratta dell'ottavo aggiornamento di ... Laadesso risolta è stata ...Google ha appena rilasciato una patch per il suo browserper risolvere unazero day. È l'ottava volta quest'anno che viene applicata una patch di questo tipo. Per il momento i dettagli non sono stati resi noti per proteggere la ... Brutta vulnerabilità in Chrome: Google suggerisce di correre ad aggiornare il browser