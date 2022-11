Violenza sulle donne | Valeria De Vellis | «La ferita più profonda è non essere credute»

E' la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le donne , e la politica ha voluto già far sentire la sua voce. "Bisogna formare gli operatori - ha detto la premier - dalle ...In occasione della giornata mondiale contro ladonne (25 novembre), istituito per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere, ricordiamo uno dei ...In relazione alla Campagna Dipartimentale della Pubblica Sicurezza “Questo non è amore”, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, si comunicano le iniz ...Nel VI Municipio, alle 11.30, corteo dal liceo Amaldi al Municipio delle Torri, dove sarà posizionata una nuova panchina rossa con la targa sulla quale è inciso il numero verde anti-violenza 1522.