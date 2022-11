Violenza donne | a Venezia flash mob in gondola

'Nella Giornata contro lasulle, l'Associazione Nazionale Bersagieri vuole essere in prima fila nella lotta contro un crimine inaccettabile e orrendo che purtroppo è drammaticamente ...Il progetto I Muri del Silenzio contro lasulledi Mjriam Bon e Giusy Versace è sbarcato a Venezia, oggi, con un riginale come flash mob. Per l'occasione dieci gondole hann sfilato lungo il Canal Grande restituendo al pubblico ...Rompiamo il silenzio è la prima campagna contro la violenza di genere mai sviluppata in Italia per maxi schermi 3D ...Milano, 25 nov. (askanews) - "Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Tengo ad esprimere, innanzitutto, il mio grande rispetto per la libertà di parola delle donne e il mio profondo ...