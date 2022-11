Una lingua inclusiva per un mondo più equo | il sessismo in ambito tecnico-scientifico

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) In una società sempre più aperta all’inclusione e alla parità sono presenti dei contesti dove l’trattamento sembra ancora un risultato remoto. È il caso delle donne che vogliono intraprendere una carriera in, tra cui, anche, numerosi stereotipi e preconcetti. Ad affermarlo è una ricerca elaborata da Babbel, piattaforma online per l’apprendimento linguistico, insieme alle associazioni SheTech e Fosforo. I primi ostacoli si incontrano già a scuola, dove la predisposizione alle materie scientifiche delle bambine tende ad essere sottovalutata, al punto che spesso non vengono incoraggiate a dare seguito ai propri interessi a livello accademico. La percentuale di ragazze che si iscrivono a facoltà-scientifiche è notevolmente inferiore a quella dei ragazzi: secondo un ...