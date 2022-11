Selvaggia Lucarelli si racconta in una lunga intervista a DavideMaggio it | dalla morte della madre al ruolo di giudice a Ballando con le Stelle

(Di venerdì 25 novembre 2022)nei giorni scorsi ha rilasciato una.it. Una chiacchierata a cuore aperto quellagiornalista, reduce da un doloroso lutto, ladi suaavvenuta poche ore prima la diretta dicon le. Laha subito diverse critiche per la scelta di essere presente in giuria nonostante la grave perdita. Nel corso dell’hato delle difficoltà riscontrate a livello personale: È stato un anno difficile, in cui si sono concentrati nel breve periodo tanti eventi sfortunati. Io non mi sottraggo al dolore, accetto le sconfitte, però ...

In occasione del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli,ha scelto un regalo 'stellato' e sui social... Nelle scorse ore la tenera dedica di auguri, poi la serata in un ristorante molto speciale. Sono stati momenti davvero importanti ...Ormai si sa, i battibecchi tra i giudici sono una costante di Ballando con le Stelle. Soprattutto quando c'è di mezzo, famosa per non avere peli sulla lingua e dire sempre ciò che pensa. Questa volta la giornalista è stata protagonista di una discussione, via social, con la collega Carolyn Smith ,...In occasione del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha deciso di fargli una sorpresa speciale.Gossip.it © 2000 - 2022. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e ...