Sampdoria e Winks | a breve incontro con il Tottenham | il punto

ClubDoria46.it

Per battere la squadra di Baroni serviranno innanzitutto i goal che laè incapace di ..., esattamente come Giovinco un anno fa, è stato preso già infortunato e l'elenco di nefandezze ...... sei le assenze per il tecnico Dejan Stankovic Laha diramato la lista dei convocati per ... Manuel De Luca, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Harry. Portieri: Audero, Contini, ... Sampdoria, il rinforzo di gennaio sarà Harry Winks Manuel De Luca, attaccante della Sampdoria, corre verso il ritiro in Turchia: dopo l'infortunio, il ragazzo potrebbe tornare a disposizione ...Infortunio Winks: il centrocampista è tornato al Tottenham per proseguire le cure. Rientro previsto a febbraio Harry Winks non si è abbattuto dopo l’operazione del 7 novembre alla caviglia sinistra. E ...