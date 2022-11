Qatar 2022 | Brasile | il record di Thiago Silva

(Di venerdì 25 novembre 2022) A 38 anni e 63 giorniè diventato il giocatore brasiliano più anziano a partecipare alla fase finale del Mondiale. Ha superato il primato di Djalma Santos, che fece parte della non positiva spedizione in Inghilterra nel 1966. Ma l’asticella potrebbe essere superata presto: in panchina Tite ha a disposizione Dani Alves: il giocatore con più titoli nel pianeta potrebbe stabilire anche questo primato di longevità qualora scendesse in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

