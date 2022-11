Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Edoardo Tavassi | “Rompe i cogl**ni”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ieri sera, giovedì 24 novembre, mentre alcuni Vipponi erano intenti a fare karaoke e ascoltare musica, altri erano riuniti in cucina per discutere del comportamento di un loro coinquilino. Nello specifico,hanno sparato a zero su, mentre parlavano con Sarah Altobello e prendendo ad esempio Luciano Punzo, lì presente. Ecco cosa hanno detto su uno dei nuovi arrivati al Grande Fratello Vip 7. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7, le loro paroleha riferito che, di solito, la ...

IL BACIO TRA WILMA E DANIELE, COME È SUCCESSO Il bacio tra i due è scattato in confessionale dove si trovavano insieme a(anche lei appena rientrata nella casa dopo essersi ...... nell'inquadratura, si nota non solo la presenza di Daniele e Wilma ma anche die Antonino Spinalbese. Sul divanetto del confessionale sono infatti in quattro ed il bacio tra Wilma ...La conduttrice crede che Antonino non debba dispiacersi di come sono andate le cose: “È un rapporto che non sta in piedi” ...Al Gf Vip, passata la paura dei contagi da Covid-19, alcuni concorrenti tornano a farsi sentire all'interno della casa. È il caso di Attilio Romita, che sembra essere tornato in ...