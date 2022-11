Milan | Pioli conta di recuperare Origi

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Sportiello -, ormai è fatta. Da prossimo giugno il secondo portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro lascerà Bergamo per trasferirsi a un'oretta di distanza, dal tecnicoche già apprezza e conosce. ...Commenta per primo Filippo Inzaghi parla a Sportitalia anche del: 'è stato molto bravo. Anche nelle difficoltà non si sono mai disuniti. Maldini e Massara sono stati bravi, hanno fatto scelte importanti. Penso a Donnarumma, che poi è stato sostituito ... Pioli e la missione Origi: lavoro dedicato e lezioni tattiche per un 2023 al top È stato a lungo seguito dal Napoli, Armando Broja, bomber albanese di proprietà del Chelsea che era tra i profili opzionati da Giuntoli la scorsa estate per l'attacco azzurro.L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'interesse del Psg per Pierre Kalulu. Il club francese, da ...