L’INVALSI e l’impegno delle segreterie scolastiche | con tabella scadenzario

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 25 novembre 2022) Diventano serrati i ritmi per gli uffici di segreteria degli Istituti scolastici italiani del ciclo di base e non solo per quelli, naturalmente, in vista degli appuntamenti importanti relativi alle rilevazioni nazionali INVALSI. Scadenzari che si aggiornano, talvolta, mensilmente. Nella sezione “Rilevazioni Nazionali”, all’interno dell’Area riservata della segreteria scolastica, infatti, è disponibile, infatti, insieme ai moduli web per l’iscrizione alle “Rilevazioni Nazionali” anche loche qui, in allegato, proponiamo in una modalità di facile lettura e di veloce utilizzo. I moduli web relativi all’iscrizione alle Rilevazioni Nazionali sono disponibili soltanto se, nella sezione “Strumenti utente”, non risultano dati mancanti per i moduli “Istituto”, “Dirigente”, “Referente per la valutazione” ed “Edifici” e se per l’anno scolastico corrente sono stati ...