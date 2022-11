(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – “Le protagoniste del libro non hanno mai avuto paura di sporcarsi le mani nel senso più nobile: mantenere ben saldo il rapporto con la. Questo è un altro aspetto decisivo della nostra vocazione industriale, una cultura che non nasce nei grandi gruppi ma nelle storie familiari. Storie fatte di scarsità di risorse finanziarie ma di determinazione a crescere: è il concetto di ‘piccolo è bello’ che, quando non diventa condanna al nanismo, rappresenta un grande motore di sviluppo”. Così Alberto, presidente di Brembo,prefazione al volume, edito da Wise Society,in più. Storie italiane di imprenditrici vincenti’, di Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo, “Prendiamo un ingegnere tedesco, bravissimo, rigoroso, affidabile. Ma quel tocco che consente di ...

Adnkronos

Negli anni Settanta l'incontro fra Albertoed Enzo Ferrari, inizia così l'avventura nel ... Prova 2 mesi a soli 1,90 Scopri di piùLe classifiche deipiù venduti in Italia Scopri ...Negli anni Settanta l'incontro fra Albertoed Enzo Ferrari, inizia così l'avventura nel ... Prova 2 mesi a soli 1,90 Scopri di piùLe classifiche deipiù venduti in Italia Scopri ... Libri, Bombassei: "In 'Una Marcia in più' donne salde nella realtà e nel fare impresa" Alla scoperta dei libri finalisti del Premio Letteratura d’Impresa Anche ... Domenica si chiude al Kilometro Rosso con Prodi, Bombassei, Lanza e il neoministro Adolfo Urso La mattinata della domenica ...