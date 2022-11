Highlights Inghilterra-Usa 0-0 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ildegli-Usa, match valevole per la seconda giornata del girone B valevole per idi. A Doha partita molto equilibrata con Harry Kane che si divora il gol dell’1-0 dal dischetto del rigore, ma le occasioni per gli Stati Uniti non mancano: prima a botta sicura McKennie manda alto, poi Pulisic prende una clamorosa traversa. Nella ripresa a vincere è la noia: nessuna azione da gol e alla fine lo 0-0 è il finale naturale. Nel finale il colpo di testa di Kane va fuori. Il girone si deciderà tutto all’ultima giornata. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.