Femminicidi | 104 donne uccise nel 2022 in Italia | triste primato a Roma - Cronaca - quotidiano net

2022 - 11 - 25 13:35:09 Casellati: "Punta dell'iceberg" 'Nel 2022, in Italia, sono statele donne uccise. Cifre che anno dopo anno non accennano a diminuire. Le vittime sono quasi ...Nei dati del IX rapporto Euress suiin Italia, non mancano i tre omicidi del quartiere romano di Prati. Tra le grandi metropoli nella classifica seguono Milano e ...All'inaugurazione dell'opera era presente anche Giorgio Cadeddu, fratello di Daniela, vittima di femminicidio lo scorso febbraio ...Violenza sulle donne, 75% vittima di un partner o ex. I dati italiani dimostrano che il problema è prima di tutto domestico.