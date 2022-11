Colletta alimentare 2022 | cosa possiamo donare per aiutare chi è in difficoltà?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Giorgio Chiellini è il testimonial della, sabato 26 novembre. Si potranno acquistare alimenti non deperibili in più di 11.000 supermercati in tutta Italia con oltre 140.000 volontari del Banco. I prodotti da comprare sono verdura, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia

La Nissa Rugby è l'unica società sportiva della provincia di Caltanissetta che prende parte, sabato 26 novembre, alla Giornata Nazionale della, organizzata dalla Fondazione Bancoche opera a livello nazionale. In Italia esistono 20 Banchi Alimentari che forniscono prodotti alimentari gratuiti alle Parrocchie e ...Domani sabato 26 novembre, torna la giornata dellala raccolta di generi alimentari a lunga scadenza promossa dal Banco. Per far fronte alle numerose richieste da parte delle famiglie in difficoltà economica servono : ...Giorgio Chiellini è il testimonial della colletta alimentare 2022, sabato 26 novembre. Si potranno acquistare alimenti non deperibili in più di 11.000 supermercati in tutta Italia con oltre 140.000 vo ...Il 26 novembre nei punti di vendita dell'insegna si potranno acquistare alimenti non deperibili, verdure in scatola comprese ...