Caro Salvino ti scrivo …

(Di venerdì 25 novembre 2022), sono passati due anni da quando il covid ti ha strappato ai tuoi più cari affetti. Due anni spesso sono un tempo sufficiente per farsi una ragione della perdita di una persona cara. Eppure in tanti, ancora adesso, non riusciamo a credere che tu non ci sia più. A volte passando dal “canale” e vedendo gruppi di persone in attesa di salire al sindacato, dietro le insegne della Camera del Lavoro, mi sembra di intravedere la tua sagoma in attesa di affrontare i problemi dei tuoi assistiti, o come spesso li chiamavi tu, dei tuoi “parrucciani”. Anche quando giungo in piazza, vedendo i tuoi amici e compagni di una vita, ho la sensazione che tu possa arrivare da un momento all’altro. Puntualmente vengo anticipato da Lillo o Andrea o il prof. Aricó ed anche altri, pronti a manifestarmi il vuoto da te lasciato: “chenon c’è più si sente; eccome ...