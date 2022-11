Aurora Ramazzotti | l' incidente nella vasca da bagno | Cosa è successo in un secondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022)daperche ha condiviso sul suo profilo Instagram l'ennesima disavventura. La figlia di Erose Michelle Hunziker, che ha due gatti, spiega che stava riempiendo laquando all'improvviso, "mi sono allontanata une ho sentito ‘Pluff'. Adesso non mi posso più far laperché è piena di peli. Dopo un'ora che sono stata a riempirla è destino che non lo devo fare". E ancora: “Io ho unache ha un po' di problemi, perché la casa è nuova, vabbè e viene fuori solo acqua bollente. Quindi io per farmi laci metto un botto perché devo riempirla con una bacicon l'acqua fredda per ...