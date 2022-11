Antonella Elia e l’ex volto di Forum | ecco tutta la verità sulla fine della loro storia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Solo adesso è emersalain merito allad’amore tradi. Una showgirl controversache ha sempre diviso il web, per le sue opinioni o modi di fare. A seguitosua recente esperienza come opinionista a La Pupa e il Secchione Show, insieme ai colleghi Soleil Sorge e Federico Fashion Style, ora è approdata a Citofonare Rai 2, in qualità di inviata, al programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Ma non disdegna qualche ospitata e così, in coppia con Adriana Volpe, si è resa protagonista di una piacevole intervista da Pierluigi Diaco a BellaMa’, durante la puntata del 18 ...

Canale Dieci

Per qualcun altro, invece, sarà sempre, il personaggio di SKAM Italia che gli ha dato il ... che vinse The Voice nel 2014, cambia vita diRossiSilvestri "Benvenuti a bordo, siamo felici di accogliervi sulla nostra nave". Siamo al ... come ha sottolineato il registaCastangia, questo progetto, per farvi un'idea, ha come ... Ostia, compleanno in allegria in campagna per Antonella Elia e amici (VIDEO) Soleil, conduttrice del GF Vip Party, commenta il rapporto tra l'ex Onestini e Nikita Pelizon nella casa: 'Non c'è nulla, ma se son rose fioriranno' ...E' andato in onda nella mattinata di oggi, domenica 20 novembre, il servizio sulla città di Ariccia girato da Antonella Elia all'interno della ...