Achille Lauro torna con “Che sarà” e i suoi interrogativi sulla vita

(Di venerdì 25 novembre 2022) Spontaneo, senza pelilingua, diretto,e il suo stile sopra le righe sonoti a popolare il panorama discografico italiano con un nuovo progetto musicale. Il nuovo singolo Chedisponibile da oggi, 25 novembre e presentato in anteprima sul suo profilo Instagram, vuole rispondere a diversi, sempre seguendo il filo conduttore chemantiene in tutti ibrani. “Che?“ Da sempre cura il suo stile contro il conformismo e le regole, senza però mai essere inopportuno,ha costruito la sua immagine e il con il tempo si è affermato come uno dei nuovi protagonisti della scena ...

... guarda le foto SU INSTAGRAM Elodie e Andrea Iannone, le foto social IMMAGINI INSTAGRAM Madonna si prepara alla riedizione del suo libro scandalo 'Sex' SI INTITOLA "CHE SARA'"annuncia ...Newsic Friday Vol. 47 - 2022 è tempo per la nuova musica del venerdì. Tanta nuova musica italiana: Elisa (anche con i Muse), Tananai,,Shiva, Irama. Tra gli internazionali Red Hot Chili Peppers e il ritorno di Morrissey! Buon ascolto... LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO Studio Murena - Danno - Voto 7,75 - Osare e ...Achille Lauro, Che sarà: il testo e il significato della nuova canzone dell'artista protagonista degli ultimi Sanremo.Numeri in crescita per l’agenzia di comunicazione specializzata nel mondo digital con una spiccata componente creativa internazionale. Il punto con la Co-Founder Alessandra De Siena ...