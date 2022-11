Salernitana | Mazzocchi operato | i tempi di recupero

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladeve fare i conti con l'infortunio di Pasquale, sottoposto questa mattina ad operazione chirurgica dopo aver rimediato nei giorni scorsi un infortunio al ginocchio in allenamento con la Nazionale italiana. Un imprevisto che rovina i piani del club, ma non solo., infatti, era finito in queste settimane nel mirino del Napoli di De Laurentiis che stava sondando il terreno per portarlo in azzurro già nella finestra del calciomercato invernale. Ricostruito dunque il legamento collaterale mediale del ginocchio destro, nessun interessamento del crociato. C'è una lesione di terzo grado che lo terrà fermo ai box per diverse settimane, la speranza dei granata è di averlo a disposizione dalla fine di febbraio.