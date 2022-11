(Di giovedì 24 novembre 2022) “Capitale, accogliendo l’appello del Presidente del X Municipio Mario Falconi, ha dato la disponibilità a supportare indi, attraversosostitutive diche ringrazio per la disponibilità, l’importantedisullaper evitare quanto più possibile i disagi ai passeggeri”: lo annuncia in una nota Eugenio, Assessore alla Mobilità diCapitale. “La decisione diCapitale e– aggiunge– si inserisce nel quadro complessivo del grande lavoro che la Regione Lazio sta portando avanti nella riqualificdella, sia dal ...

Emerge prepotente un problema di ordine e sicurezza pubblica che lista - pur imputando una sicura responsabilità della disastrosa gestione della exall'amministrazione regionale targata ...... ha dato la disponibilità a supportare in casi di emergenza, attraverso navette sostitutive di Atac che ringrazio per la disponibilità, l'importante azione di Cotral sullaper evitare ...“Roma Capitale, accogliendo l’appello del Presidente del X Municipio Mario Falconi, ha dato la disponibilità a supportare in casi di emergenza, attraverso navette sostitutive di Atac che ringrazio per ...«Sarebbe fuori dal mondo parlare d’altro» hanno spiegato i consiglieri di Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, Lega, Azione e Gruppo misto interrompendo i lavori ...