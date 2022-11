Oroscopo giornaliero | 24 novembre 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) La luna incontra Venere in Sagittario alle 8:26 e Mercurio in Sagittario alle 9:39, ispirando un’atmosfera divertente e rilassata. Le nostre teste e i nostri cuori sono allineati. La luna fa una connessione utile con Saturno in Acquario alle 23:16, portando un’energia di supporto mentre ci occupiamo delle nostre responsabilità. Ariete: 20 marzo

... Euronumeri: Montepremi: 26.000.000 euro Come si gioca Eurojackpot è il primo gioco a ...18 Novembre Attualità L'Art Car di Warhol presa di mira a Milano dagli attivisti 18 Novembre...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 11 novembre 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circaPaolo Fox, ...Almanacco: Darwin pubblica la tesi che l'uomo derivi dalla scimmia, lo zibibbo di Pantelleria diventa Patrimonio Unesco, muore Freddie Mercury. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, c ...Previsioni zodiacali e oroscopo del 25 novembre: Sagittario saluta una giornata bellissima, valutata in classifica con cinque stelle ...