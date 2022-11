(Di giovedì 24 novembre 2022) Ore tristi e di sconforto nella politica dei Castelli Romani e, in particolare, per la comunità di: è deceduto, all’età di 64 anni,. Un breve ritratto Un uomo ben voluto; impegnato a 360° nella vita sociale e culturale della cittadina castellana. Fu tra i fondatori del gruppo parrocchiale e del gruppo giovanile; autore, inoltre, della rivista settimanale “La Conca”. L’impegno politico Nel curriculum del compianto, anche un passato da amministratore locale: negli anni 90? fu eletto consigliere comunale e, in Giunte municipali dell’epoca, nominato assessore. Le esequie L’estremo saluto averrà dato il 26 novembre alle ore 15 nel chiesadi Santa Maria Assunta a. su Il Corriere della ...

CastelliNotizie.it

Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile dei cantonieri comunali, del gruppo Beta 91 e la polizia locale del comune di. Automobilista salvato in via di Salone ...La notizia della morte del professore e giornalista , avvenuta presso la clinica San Raffaele di, è stata accolta con dolore dalla comunità di Velletri e dai colleghi del mondo della ... Monte Compatri – Addio a Claudio Lavagnini, ex amministratore scomparso all’età di 64 anni Ore tristi e di sconforto nella politica dei Castelli Romani e, in particolare, per la comunità di Monte Compatri: è deceduto, all’età di 64 anni, Claudio Lavagnini. Un breve ritratto Un uomo ben volu ...Era entrato con le peggiori intenzioni nell'appartamento in cui vivevano due connazionali, a Monte Compatri, ma ne è uscito con le manette fatte scattare ...