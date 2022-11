Calciomercato.com

...anno - quando ilverosimilmente avrà bisogno di portarsi a casa un nuovo centravanti -, ma occorre che lo sia quanto meno nella seconda parte di questa stagione. Impensabile chiedere a...Commenta per primo Il difensore della Danimarca, Christensen contro la Francia avrà modo di riabbracciare l'attaccante del(suo ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea) e Dembelé , ora al Barcellona. Milan, Giroud non basta: Maldini e Massara non cercano un attaccante, è una scelta inspiegabile | Primapagina | Calciomercato.com Lo svedese esalta il compagno del Milan, impegnato con la Francia ai Mondiali: "Ci sorprenderà tutti" L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in un'intervista a 433 ha esaltato il compagno di squadr ...(ZON) La Gazzetta dello Sport di questa mattina regala spazio in prima pagina ancora a Olivier Giroud e al suo momento d'oro che, dopo il Milan, sta continuando anche in Nazionale ai Mondiali. Il ...