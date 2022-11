L’Onu apre un’inchiesta sulla repressione delle proteste in Iran | la Cina vota contro

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cresce la pressione della comunità internazionale sull’, a oltre due mesi dall’iniziopopolari per l’uccisione di Mahsa Amini e a pochi giorni dal gesto plateale della nazionale di Teheran in mondovisione a Qatar 2022. Il Consiglio per i Diritti Umani delhato infatti una risoluzione che condanna il regime di Teheran per la sanguinosa, e che istituisce una commissione d’indagine indipendente sui possibili abusi commessi dalle forze dell’ordine del regime, a cominicare dalle Guardie Rivoluzionarie, in particolare su donne e bambini. La risoluzione proposta dalla Germania e dall’Islanda è statata in una sessione straordinaria a Ginevra da 25 Paesi rappresentati in seno al ...