... lasciandosi ispirare dal pensiero sociale della Chiesa, cioè da quel ricco patrimonio di idee e di proposte che la Chiesa, attraverso soprattutto la parola dei Papi, daXIII in poi, ha ...Oroscopo Paolo Fox 24 novembreTi costerà più del normale che i tuoi affari vadano come desideri. Evita così tanti pensieri ...4° posto Leone: sereni. Giornata inaugurale del mese dove sembrerà più facile ai felini ritrovare la via dell'armonia, ancora di più alle prime due decadi che inizieranno ad accorgersi come alcune ...Il compositore ha conquistato due statuette per le colonne sonore di «Il re leone» e di «Dune». «Ma niente immagini nello show, voglio che i brani parlino da soli» ...