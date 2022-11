Johnnie Walker pronta al lancio di una nuova collezione NFT

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) –, produttore di scotch whiskey tra i leader globali del settore, ha recentemente annunciato ildi una- la seconda, dopo quella di due mesi fa- di Non Fungible Token, in collaborazione con gli artisti Vandythepink e 88Rising. Il gigante dei superalcolici ha siglato un accordo con Blockbar, marketplace NFT specializzato nella commercializzazione di prodotti digitali legati al beverage. La serie si compone di ben 250 pezzi, in vendita al prezzo di 0.30 Ether ciascuno, l’equivalente di circa 355$. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

