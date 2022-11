Il 90% degli italiani sceglie i piatti in delivery sulla base delle foto nel feed dei loro social

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Inetwork, ormai, contano moltissimo nella scelta del cibo che gliordinano attraverso i principali servizi di food. A dimostrare questo assunto c’è la ricerca che Just Eat ha condotto con BVA Doxa: l’istituto di statistica – in abbinata con uno dei principali servizi di foodbasato su un sistema di prenotazione digitale – ha evidenziato quanto sia importante, per gli utenti, il raffronto suinetwork prima di effettuare una ordinazione. LEGGI ANCHE > Un algoritmo (non) ci seppellirà: cosa c’è dietro ai nuovi scioperi dell’era digitale Just Eat e le principali motivazioni che spingono gli utenti a ordinare il cibo online Oltre la metà, ina questo sondaggio ...