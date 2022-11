Governo | Meloni cita Don Camillo e Peppone | sindaci senza paura

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Se qualcuno hadi fare il sindaco, allora meglio che faccia un altro mestiere". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci endo Don. "Credo fermamente nel ruolo dei, non è questione di piaggeria. Tra le priorità di questoc'è quella di dare nuova centralità ai Comuni" perché l'"identità italiana si fonda sui Comuni. Oggi isono la prima fila, la prepiù prossima e a loro tocca il lavoro più difficile,pause,soste. E tante volte hanno salvato la faccia alle istituzioni".

Così la premier, Giorgia, in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci. " Ilè pronto a fare tutto il possibile per consentire ai Comuni di svolgere il ruolo al meglio. Negli ultimi ...Ilhanno fatto un grande lavoro di attenzione per le fasce più deboli per dargli attenzione e dignità. Il fondo sulla sovranità alimentare non è uno slogan ma creare principi e ... Governo, news. Meloni: "Sulla manovra stiamo lavorando al massimo della velocità". LIVE nella relazione programmatica al Parlamento qualche settimana fa ho detto che fra le priorità del governo c'è proprio quello di dare una nuova centralità ai comuni d'Italia". Lo ha detto la presidente ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Se qualcuno ha paura di fare il sindaco, allora meglio che faccia un altro mestiere". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento..