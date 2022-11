Embolo ' tradisce' il Camerun | la Svizzera vince 1-0

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Lainizia nel modo migliore il proprio cammino a Qatar 2022, battendo ildi misura nella prima partita del Gruppo G. All'Al Janoub Stadium di Al Wakrah finisce 1-0 grazie alla rete di, quasi come se il destino fosse già scritto: il classe 1997, infatti, è nato proprio inma è stato naturalizzato svizzero dopo esser emigrato a Basilea ed aver ottenuto la cittadinanza nel 2014. La squadra di Yakin si prende quindi i primi 3 punti della propria avventura nel torneo, in attesa di scoprire cosa faranno Brasile e Serbia nell'altra sfida del girone. Gli svizzeri provano a comandare il gioco tenendo il possesso del pallone e cercando un varco tra le linee avversarie, ma iesi si difendono con ordine provando ad approfittare della loro velocità nelle ripartenze. ...

