Differenziata a Ladispoli | a gennaio arriva la Tariffa puntuale

(Di giovedì 24 novembre 2022)– “Con l’introduzione dellaper la raccoltasarà fondamentale la collaborazione dei cittadini di. La Tarip cambierà volto al servizio porta a porta, i contribuenti pagheranno in base ai rifiuti indifferenziati prodotti, invitiamo la popolazione a cogliere l’occasione di risparmiare denaro con una oculata suddivisione”. A parlare è l’assessore all’ambiente, Marco Pierini, che ha annunciato la rivoluzione che recherà vantaggi economici ma anche obblighi per gli utenti di. La nuova imposta non dipenderà più solo dalla superficie dell’immobile e dal numero di abitanti della casa, ma anche dall’effettivo consumo e dalla capacità di differenziare in modo corretto. “Dall’inizio del 2023 – prosegue l’assessore Pierini – una ...

Comune di Ladispoli

