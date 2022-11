Consiglio regionale | Aversano e Cirillo con la maggioranza

Agenzia ANSA

Ildella Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 28 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti, il Documento di economia e finanza della Regione Campania 2023 - 2025 ...Dal M5s a +Europa, passando da Insieme per il futuro. I due consiglieri regionali della Campania, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo, dalla ferma opposizione a Vincenzo De Luca sotto le insegne dei ... Consiglio regionale, la seduta di oggi / DIRETTA - Campania Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si chiama Patria Cevicheria Street Food e si trova a Torino. È una delle tre insegne di Patricia Trujillo e Miguel Bustinza, dove mangiare tipico cibo di strada andino. Ecco l’intervista e la ricetta ...