A Milano apre una Repair Station per riparare i capi usati - Moda - quotidiano.net

(Di giovedì 24 novembre 2022) In occasione del 'venerdì nero' dello shopping, Patagonia lancia un'iniziativa completamente alternativa: gli articoli non si comprano ma si ...

Artribune

In occasione del 'venerdì nero' dello shopping, Patagonia lancia un'iniziativa completamente alternativa: gli articoli non si comprano ma si ...L'Amministrazione di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele, ha deciso di rinnovare ancora una ... Condividi: Fai clic qui per stampare (Siin una nuova finestra) Fai clic qui per condividere ... Apre a Milano Nashira Gallery Il nuovo flagship store aperto nella Rambla de Catalunya 77 si aggiunge al primo negozio del giovane marchio italiano di lingerie e beachwear a Milano e al ‘long temporary’ di Bologna.Atmosfera tirolese in Toscana: è questa l'idea dei Mercatini di Natale ad Arezzo per rendere più magico il Natale 2022, con un villaggio che rimanda, nei ...