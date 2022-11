WindTre sostiene l’apertura di un nuovo Centro Anti Violenza al Policlinico Gemelli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ROMA – “L’impegno nel contrasto alladi genere non si esaurisce il 25 novembre, ma è una responsabilità da assumersi ogni giorno”. Lo afferma Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di, in occasione dell’annuncio della prossima apertura del(CAV) all’interno del, realizzato con il sostegno dell’azienda di telecomunicazioni che, attraverso la donazione a favore della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS, intende confermare il proprio impegno per promuovere l’inclusione e la parità di genere. “delinsieme alla Fondazione...

Lega Nerd

... TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone,, Fastweb, Tiscali, di 5 euro per ciascuna ...il Festival della Comunicazione 2022 , evento di riferimento nel panorama culturale e nel dibattito d'attualità in Italia, che si svolgerà nel borgo marinaro ligure di Camogli dall' 8 ... WindTre: rincari mascherati da 'servizi extra', dovrà pagare una sanzione da 5 milioni di euro BERGAMO – WindTre partecipa alla XXXIX Assemblea annuale dell’Anci, che si svolge alla Fiera di Bergamo in queste ore. L’azienda conferma, ancora una ...(Teleborsa) - "L'impegno nel contrasto alla violenza di genere non si esaurisce il 25 novembre, ma è una responsabilità da assumersi ogni giorno". Lo afferma Rossella Gangi, Direttrice ...