Ultime Notizie – Manovra 2023 | Conte | “Vigliacca e di decrescita In piazza con chi condivide”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “La presidente Meloni ha dichiarato che è unacoraggiosa nel segno della crescita e della giustizia sociale. A ben esaminarla possiamo concludere che è unae nel segno dellae della profonda ingiustizia sociale”. Così il leader del M5S Giuseppea margine di EduTech Challenges, Conferenza sul futuro dell’Europa organizzata a Roma da Talent Garden. “Lo dimostreremo – aggiunge – nei prossimi giorni esamineremo tutti i capitoli di questae dimostreremo come sia un’assoluta presa in giro per gli italiani perché contraddice le premesse e i programmi fatti in campagna elettorale e inoltre, cosa più importante, porterà il Paese completamente in recessione. Non c’è nessun tentativo di contrastare il ciclo economico avverso”. “Adotteremo ...