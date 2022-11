Strage al supermercato | un uomo entra e spara | ci sono molti morti

È gravissimo il bilancio dei morti a seguito di una sparatoria avvenuta ieri notte in unWalmart a Chesapeake, in Virginia. Sette le vittime e diversi feriti. L'autore dellaè, ...in un Walmart a Chesapeake in Virginia - Il movente non si conosce ancora, ma dopo l'ennesima sparatoria che martedì notte ha di nuovo scosso gli Stati Uniti a terra - in un...L’uomo che avrebbe avuto dei contrasti con il manager del supermercato si è poi tolto la vita. I precedenti in Virginia e a Colorado Springs ...Strage in Virginia, la ricostruzione Ieri alcune persone sono state uccise in una sparatoria all’interno di in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia. Secondo i ...