Spaccaossa | recensione | un atroce ritratto di violenza e rivalsa con Luigi Lo Cascio e Ninni Bruschetta

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ladi, film presentato alle Giornate degli Autori di Venezia 79 conLo: ilviolento di un’umanità ai margini che attraverso l’inganno cerca la propriaPresentato durante le Giornate degli Autori del 79° Festival di Venezia, arriva in saladell’attore Vincenzo Pirrotta qui al suo esordio nella regia con un cast in cui spiccano nomi come quelli diLo. Un film durissimo e feroce come non se ne vedono molti nel nostro paese, in cui tragedia emotiva e dolore fisico si fondono assieme per raccontare un’umanità ormai alla deriva. La banda degli ...