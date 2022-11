Agenzia ANSA

turchi hanno attaccato oggi il giacimento petrolifero nei pressi della citta' a maggioranza curda di Al - Qahtaniyah, nel nord - est della. Non si hanno notizie di vittime o feriti ma la ...... precisando che il Paese lancerà un'operazione di terra in"quando sarà opportuno'. 'Le nostre operazioni con aerei, cannoni esono solo l'inizio. La nostra determinazione a proteggere ... Siria, droni turchi attaccano un giacimento petrolifero nel nord-est - Mondo

"Le nostre operazioni con aerei, artiglieria e droni armati sono solo l'inizio". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando dell'offensiva militare, per o ...