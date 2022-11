Siria | bombardamento curdo a nord di Aleppo | 5 morti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cinque civili sono stati uccisi in undelle forze curde neldella, in risposta a un raid di artiglieria da parte delle miliziene cooptate dalla Turchia. Lo riferisce l'...

Agenzia ANSA

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui nelcurdo sulla citta' frontaliera siriana di Azaz e' stata presa di mira una zona frequentata da civili. ...Già domenica il massiccioturco della zona del Kurdistan dell'Iraq e del Kurdistan dellahanno ucciso diverse persone innocenti, mentre lunedì è stato l'Iran ad attaccare ...