Scrivimiquandoarriviacasa | storie di donne aggredite in strada | come fare in modo che non succeda più

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 25 novembre deve essere dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza sulleogni anno anche Crime+Investigation si impegna nella lotta alla violenza di genere, quest’anno insieme all’associazione(www..org), per dare un aiuto concreto allenel sentirsi più sicure in. LEGGI ANCHE – CINQUE DOCUMENTARI TRUE CRIME DA VEDERE IN STREAMING Leche tornano a casa da sole tendono a sentirsi vulnerabili e non al sicuro: per aiutarle è già attivo il servizio @violawalkhome, promosso dae Crime+Investigation. Si tratta di un servizio di ...

Si parte con la docu - serie in 10 episodi #da venerdì 25 novembre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), dove si ripercorrono leaggressioni e ...Si parte con la docu - serie in 10 episodi #da venerdì 25 novembre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), dove si ripercorrono leaggressioni e ...Crime+Investigation, docu-serie per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ...